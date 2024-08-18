شهداء ومصابون في قصف مدفعي إسرائيلي على منزل شرق دير البلح

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت مصادر طبية أن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف منزلاً شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة أسفر عن سقوط شهداء وإصابات.

وأكدت المصادر أن القصف الذي وقع في وقت مبكر من اليوم أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين وإصابة آخرين، فيما تواصل فرق الدفاع المدني جهودها لإجلاء المصابين وانتشال الشهداء من تحت الأنقاض.

وأدى الهجوم إلى تدمير جزء كبير من المنزل، مما أحدث دماراً واسعاً في المنطقة المحيطة. وتشير التقارير إلى أن القصف يأتي في إطار التصعيد المستمر للأعمال العسكرية في القطاع، الذي شهد عدة عمليات مماثلة خلال الأيام الماضية.

وتستمر الدعوات الدولية والمحلية لوقف التصعيد وإيجاد حلول عاجلة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وزارة الصحة اللبنانية: شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على دراجة نارية في شبعا

أفادت وزارة الصحة اللبنانية بوقوع شهيد وجريح إثر غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة شبعا جنوبي لبنان.

وأوضحت الوزارة أن الغارة أسفرت عن استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح، مشيرةً إلى أن الحادث وقع في وقت مبكر من صباح اليوم. وتعمل الفرق الطبية على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج اللازم.

الخارجية القطرية: رئيس الوزراء يبحث في اتصال مع نظيره الماليزي تطورات أوضاع غزة وجهود الوساطة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أجرى اتصالاً هاتفيًا مع رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب.

وأشار بيان الخارجية القطرية إلى أن الاتصال تناول المستجدات الأخيرة في غزة، بما في ذلك التصعيد العسكري والأزمة الإنسانية المتفاقمة. وناقش الطرفان الخطوات المشتركة والجهود الدولية الرامية إلى إنهاء النزاع وتحقيق وقف إطلاق النار.

كما أكد الجانبان خلال المحادثات على أهمية تعزيز جهود الوساطة الدولية والعمل المشترك لتخفيف معاناة المدنيين في غزة واستعادة الهدوء في المنطقة. وأعربا عن التزامهما بالعمل مع شركاء دوليين لدعم الحلول السلمية والمساعدة في تسوية النزاع بشكل دائم.

وشدد البيان على أن التعاون بين قطر وماليزيا في هذا السياق يهدف إلى دفع العملية السياسية قدماً وضمان استقرار المنطقة، مع الإبقاء على اهتمام المجتمع الدولي تجاه الأوضاع الإنسانية في غزة.