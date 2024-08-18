دوي انفجار عنيف في الجليل الغربي دون تفعيل صفارات الإنذار

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت سلطة الإطفاء الإسرائيلية عن وقوع انفجار عنيف في الجليل الغربي، منذ قليل ، مشيرة إلى أن الانفجار لم يتسبب في تفعيل صفارات الإنذار في المنطقة.

وأوضحت السلطة أن فرق الإطفاء والطوارئ استجابت للانفجار، الذي أحدث أضراراً ملموسة في المناطق المحيطة. وقالت إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناتج عن حادث عرضي، وليس هجومًا متعمدًا.

وأضافت سلطة الإطفاء أنها تعمل بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى لتحديد أسباب الانفجار وتقييم مدى تأثيره على سلامة السكان والممتلكات. وقد طلبت من المواطنين توخي الحذر والابتعاد عن مناطق الانفجار لضمان سلامتهم.

رئيس بلدية دير البلح: موجات نزوح وقصف مكثف تعاني منها المنطقة الجنوبية

صرح رئيس بلدية دير البلح لوسائل اعلام عربية بأن المنطقة شهدت أكثر من 13 موجة نزوح من قطاع غزة إلى دير البلح منذ بدء العدوان الإسرائيلي. وأوضح أن القصف المكثف على المنطقة الجنوبية من دير البلح بدأ منذ أمس، وأسفر عن مجزرتين رغم إعلان الاحتلال المنطقة الإنسانية.

وأضاف رئيس البلدية أن القصف ألحق أضراراً جسيمة بخزانات المياه، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة وزيادة تفاقم الأوضاع الإنسانية. وأشار إلى أن تراكم النفايات بسبب القصف يسبب انتشار الأوبئة والأمراض، مما يضيف معاناة إضافية للنازحين.

وأكد رئيس البلدية على أهمية دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى هدنة إنسانية مدتها أسبوع، لتسهيل تطعيم الأطفال ضد فيروس شلل الأطفال. وأوضح أن الموجة الكبيرة من النزوح قد أدت إلى صعوبة في إيجاد أماكن لنصب الخيام، بالإضافة إلى عدم القدرة على تقديم الخدمات للأهالي بسبب تضييقات الاحتلال على الطواقم الإنسانية.

وأشار إلى أن الأوضاع الإنسانية في دير البلح في تدهور مستمر، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإنهاء التصعيد وتقديم الدعم العاجل للمنطقة.

شهداء ومصابون في قصف مدفعي إسرائيلي على منزل شرق دير البلح

أفادت مصادر طبية أن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف منزلاً شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة أسفر عن سقوط شهداء وإصابات.

وأكدت المصادر أن القصف الذي وقع في وقت مبكر من اليوم أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين وإصابة آخرين، فيما تواصل فرق الدفاع المدني جهودها لإجلاء المصابين وانتشال الشهداء من تحت الأنقاض.

وأدى الهجوم إلى تدمير جزء كبير من المنزل، مما أحدث دماراً واسعاً في المنطقة المحيطة. وتشير التقارير إلى أن القصف يأتي في إطار التصعيد المستمر للأعمال العسكرية في القطاع، الذي شهد عدة عمليات مماثلة خلال الأيام الماضية.

وتستمر الدعوات الدولية والمحلية لوقف التصعيد وإيجاد حلول عاجلة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وزارة الصحة اللبنانية: شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على دراجة نارية في شبعا

أفادت وزارة الصحة اللبنانية بوقوع شهيد وجريح إثر غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة شبعا جنوبي لبنان.

وأوضحت الوزارة أن الغارة أسفرت عن استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح، مشيرةً إلى أن الحادث وقع في وقت مبكر من صباح اليوم. وتعمل الفرق الطبية على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج اللازم.