الوباء انتشر سريعًا.. وفاة 22 شخصاً وإصابة 354 بوباء الكوليرا فى السودان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الصحة السوداني عن تسجيل 22 حالة وفاة و354 إصابة جديدة بوباء الكوليرا في البلاد وذكر الوزير في مؤتمر صحفي أن الوباء انتشر بشكل متسارع في بعض المناطق، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للصحة العامة.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز استجابتها للأزمة الصحية من خلال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتكثيف حملات التوعية للوقاية من الوباء. وأضاف أن الفرق الطبية تقوم بمتابعة الحالات وتقديم العلاج اللازم للمصابين.

ودعا الوزير إلى ضرورة تحسين ظروف الصرف الصحي وتوفير مياه نظيفة في المناطق المتضررة للحد من انتشار الكوليرا. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لدعم جهود الاستجابة للأزمة.

مجلس الوزراء الإسرائيلي يوجه بزيادة حدة القتال في غزة لتحسين موقف إسرائيل في المحادثات

أفادت مصادر في موقع "واللا" أن مجلس الوزراء الإسرائيلي أصدر تعليماته للجيش بزيادة حدة القتال في قطاع غزة بهدف تحسين موقف إسرائيل في المفاوضات الجارية.

وأشار التقرير إلى أن القرار يأتي في إطار استراتيجية إسرائيل لتعزيز موقعها التفاوضي من خلال تصعيد العمليات العسكرية، في محاولة لتحقيق مكاسب ملموسة قبل استئناف المحادثات. وأوضح أن هذا التصعيد يشمل تكثيف الضغوط العسكرية على الأهداف الفلسطينية في غزة، وهو ما يعكس رغبة إسرائيل في تحقيق نتائج ملموسة خلال المفاوضات.

وأضاف التقرير أن هذه الخطوة تثير القلق من تصعيد إضافي قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد العسكري ويزيد من معاناة المدنيين في غزة. وقد دعا البعض إلى ضرورة ضبط النفس والبحث عن حلول سلمية لإنهاء الأزمة وتخفيف التوتر في المنطقة.

هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين: الاحتلال اعتقل أكثر من 10100 فلسطيني منذ 7 أكتوبر

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10100 فلسطيني من الضفة الغربية والقدس منذ بداية التصعيد العسكري في 7 أكتوبر الجاري.

وقالت الهيئة في بيانها إن الحملة الواسعة التي يشنها الاحتلال تشمل مختلف المناطق الفلسطينية، حيث يتم اعتقال المواطنين بشكل تعسفي وبدون تهم واضحة. وأضافت أن الاعتقالات تستهدف الرجال والنساء والشباب، مما يزيد من معاناة الأسرى وعائلاتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في ظل العدوان المستمر.

وأكدت الهيئة أن هذه الاعتقالات تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان وللقوانين الدولية، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية للضغط على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين.

وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب مجزرتين اليوم وارتفاع عدد الضحايا إلى 40,099 شهيدًا منذ الـ7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث وصل إلى المستشفيات 25 شهيدًا و72 مصابًا. وأضافت الوزارة أن هذه المجازر تزيد من معاناة المدنيين وتؤكد تصاعد العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وفي تقريرها الأخير، كشفت الوزارة عن ارتفاع إجمالي عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 40,099 شهيدًا و92,609 مصابين منذ بداية التصعيد العسكري في 7 أكتوبر الماضي. وأشارت إلى أن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا مع تواصل الهجمات والقصف، مما يفاقم الأزمات الصحية والإنسانية في المنطقة.

وأكدت الوزارة أن الفرق الطبية تواجه تحديات كبيرة في تقديم الرعاية اللازمة في ظل النقص الحاد في الموارد الطبية والظروف القاسية التي يعيشها القطاع. ودعت إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي لوقف التصعيد وتقديم الدعم الإنساني المطلوب للمدنيين المتضررين.