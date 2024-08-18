كوهين: سيكون لنا سيطرة أمنية على قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أعلن أن إسرائيل ستتولى السيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة، مع قدرة على الدخول وتنفيذ عمليات في أي وقت.

وفي تصريح له، أكد كوهين أن "إسرائيل ستقوم بتعزيز إجراءاتها الأمنية لضمان السيطرة على الوضع في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "القوات الإسرائيلية ستتمتع بقدرة كاملة على تنفيذ عمليات داخل القطاع بحسب الحاجة".

وأضاف كوهين أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود إسرائيل لتحسين الأمن والاستجابة للأزمات بفعالية أكبر، مشددًا على أن السيطرة الأمنية ستساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز السلامة العامة.

كوهين: لن نغادر غزة حتى يتم إطلاق سراح آخر المختطفين

صرح وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين اليوم بأن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من قطاع غزة حتى يتم الإفراج عن آخر المختطفين.

وفي بيان له، أكد كوهين أن "العملية العسكرية في غزة ستستمر بشكل مكثف حتى تحقيق هدفها الرئيسي، وهو إعادة جميع الرهائن المختطفين إلى عائلاتهم". وأضاف أن "إسرائيل مصممة على تحقيق هذا الهدف ولن تتراجع حتى يتم إطلاق سراح آخر مختطف".

وتأتي تصريحات كوهين في ظل تصاعد التوترات والعمليات العسكرية في القطاع، حيث تسعى إسرائيل إلى الضغط على الجهات المسؤولة عن اختطاف المدنيين وتحريرهم. وقد أوضح كوهين أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بمتابعة الوضع حتى الوصول إلى حل شامل ينهي معاناة الرهائن وعائلاتهم.

دوي انفجار عنيف في الجليل الغربي دون تفعيل صفارات الإنذار

أعلنت سلطة الإطفاء الإسرائيلية عن وقوع انفجار عنيف في الجليل الغربي، اليوم، مشيرة إلى أن الانفجار لم يتسبب في تفعيل صفارات الإنذار في المنطقة.

وأوضحت السلطة أن فرق الإطفاء والطوارئ استجابت للانفجار، الذي أحدث أضراراً ملموسة في المناطق المحيطة. وقالت إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناتج عن حادث عرضي، وليس هجومًا متعمدًا.

وأضافت سلطة الإطفاء أنها تعمل بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى لتحديد أسباب الانفجار وتقييم مدى تأثيره على سلامة السكان والممتلكات. وقد طلبت من المواطنين توخي الحذر والابتعاد عن مناطق الانفجار لضمان سلامتهم.