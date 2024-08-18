هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال اعتقل 10100 فلسطيني منذ 7 أكتوبر

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10100 فلسطيني من الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ بداية التصعيد العسكري في 7 أكتوبر الماضى.

وقالت الهيئة في بيانها إن الحملة الواسعة التي يشنها الاحتلال تشمل مختلف المناطق الفلسطينية، حيث يتم اعتقال المواطنين بشكل تعسفي وبدون تهم واضحة وأضافت أن الاعتقالات تستهدف الرجال والنساء والشباب، مما يزيد من معاناة الأسرى وعائلاتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في ظل العدوان المستمر.

وأكدت الهيئة أن هذه الاعتقالات تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان وللقوانين الدولية، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية للضغط على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين.

وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب مجزرتين اليوم وارتفاع عدد الضحايا إلى 40,099 شهيدًا منذ الـ7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث وصل إلى المستشفيات 25 شهيدًا و72 مصابًا. وأضافت الوزارة أن هذه المجازر تزيد من معاناة المدنيين وتؤكد تصاعد العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وفي تقريرها الأخير، كشفت الوزارة عن ارتفاع إجمالي عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 40,099 شهيدًا و92,609 مصابين منذ بداية التصعيد العسكري في 7 أكتوبر الماضي. وأشارت إلى أن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا مع تواصل الهجمات والقصف، مما يفاقم الأزمات الصحية والإنسانية في المنطقة.

وأكدت الوزارة أن الفرق الطبية تواجه تحديات كبيرة في تقديم الرعاية اللازمة في ظل النقص الحاد في الموارد الطبية والظروف القاسية التي يعيشها القطاع. ودعت إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي لوقف التصعيد وتقديم الدعم الإنساني المطلوب للمدنيين المتضررين.

رئيس بيلاروسيا: أوكرانيا تسعى لاستفزاز روسيا لدفعها إلى استخدام السلاح النووي

اتهم رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أوكرانيا بمحاولة استفزاز روسيا بهدف دفعها إلى استخدام السلاح النووي. في تصريح له، قال لوكاشينكو إن التصرفات الأوكرانية الأخيرة تهدف إلى إثارة رد فعل روسي قد يتضمن استخدام الأسلحة النووية، وهو ما يعكس تصعيدًا خطيرًا في الصراع.

وأشار لوكاشينكو إلى أن هذه الاستفزازات تشكل تهديدًا للأمن الدولي وتؤدي إلى تصعيد التوترات بين الدول الكبرى. وأضاف أن بيلاروسيا تراقب الوضع عن كثب وتدعو إلى ضبط النفس والحوار لتجنب أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى عواقب كارثية.