نقص إمدادات الوقود يهدد خدمات الإسعاف والإغاثة الصحية في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن نقص إمدادات الوقود في محافظتي غزة وشمال غزة يهدد بتوقف خدمات الإسعاف والإغاثة الصحية. وأكدت المنظمة في بيان صحفي أن الوضع الحالي يشكل خطرًا كبيرًا على قدرة الطواقم الطبية على تقديم الرعاية العاجلة للمصابين والمرضى.

وذكرت المنظمة أن العديد من سيارات الإسعاف والمرافق الصحية تعاني من نقص حاد في الوقود، مما يعوق قدرتها على الوصول إلى المناطق المتضررة وتقديم خدمات الطوارئ. وأشارت إلى أن توقف هذه الخدمات سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية في ظل استمرار العدوان والتحديات الإنسانية.

دعت المنظمة إلى توفير إمدادات الوقود بشكل عاجل لضمان استمرارية عمل خدمات الإسعاف والإغاثة الصحية. كما أكدت على أهمية تقديم الدعم الدولي والمحلي في مواجهة هذه الأزمة الإنسانية لضمان سلامة المرضى والمصابين.

وزير الصحة السوداني: وفاة 22 شخصا وإصابة 354 بوباء الكوليرا

أعلن وزير الصحة السوداني عن تسجيل 22 حالة وفاة و354 إصابة جديدة بوباء الكوليرا في البلاد. وذكر الوزير في مؤتمر صحفي أن الوباء انتشر بشكل متسارع في بعض المناطق، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للصحة العامة.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز استجابتها للأزمة الصحية من خلال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتكثيف حملات التوعية للوقاية من الوباء. وأضاف أن الفرق الطبية تقوم بمتابعة الحالات وتقديم العلاج اللازم للمصابين.

ودعا الوزير إلى ضرورة تحسين ظروف الصرف الصحي وتوفير مياه نظيفة في المناطق المتضررة للحد من انتشار الكوليرا. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لدعم جهود الاستجابة للأزمة.

مجلس الوزراء الإسرائيلي يوجه بزيادة حدة القتال في غزة لتحسين موقف إسرائيل في المحادثات

أفادت مصادر في موقع "واللا" أن مجلس الوزراء الإسرائيلي أصدر تعليماته للجيش بزيادة حدة القتال في قطاع غزة بهدف تحسين موقف إسرائيل في المفاوضات الجارية.

وأشار التقرير إلى أن القرار يأتي في إطار استراتيجية إسرائيل لتعزيز موقعها التفاوضي من خلال تصعيد العمليات العسكرية، في محاولة لتحقيق مكاسب ملموسة قبل استئناف المحادثات. وأوضح أن هذا التصعيد يشمل تكثيف الضغوط العسكرية على الأهداف الفلسطينية في غزة، وهو ما يعكس رغبة إسرائيل في تحقيق نتائج ملموسة خلال المفاوضات.

وأضاف التقرير أن هذه الخطوة تثير القلق من تصعيد إضافي قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد العسكري ويزيد من معاناة المدنيين في غزة. وقد دعا البعض إلى ضرورة ضبط النفس والبحث عن حلول سلمية لإنهاء الأزمة وتخفيف التوتر في المنطقة.