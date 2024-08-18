كوهين: لن نغادر غزة حتى يتم إطلاق سراح آخر المختطفين

ياسر رشاد - القاهرة - صرح وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين اليوم بأن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من قطاع غزة حتى يتم الإفراج عن آخر المختطفين.

وفي بيان له، أكد كوهين أن "العملية العسكرية في غزة ستستمر بشكل مكثف حتى تحقيق هدفها الرئيسي، وهو إعادة جميع الرهائن المختطفين إلى عائلاتهم". وأضاف أن "إسرائيل مصممة على تحقيق هذا الهدف ولن تتراجع حتى يتم إطلاق سراح آخر مختطف".

وتأتي تصريحات كوهين في ظل تصاعد التوترات والعمليات العسكرية في القطاع، حيث تسعى إسرائيل إلى الضغط على الجهات المسؤولة عن اختطاف المدنيين وتحريرهم. وقد أوضح كوهين أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بمتابعة الوضع حتى الوصول إلى حل شامل ينهي معاناة الرهائن وعائلاتهم.

دوي انفجار عنيف في الجليل الغربي دون تفعيل صفارات الإنذار

أعلنت سلطة الإطفاء الإسرائيلية عن وقوع انفجار عنيف في الجليل الغربي، اليوم، مشيرة إلى أن الانفجار لم يتسبب في تفعيل صفارات الإنذار في المنطقة.

وأوضحت السلطة أن فرق الإطفاء والطوارئ استجابت للانفجار، الذي أحدث أضراراً ملموسة في المناطق المحيطة. وقالت إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناتج عن حادث عرضي، وليس هجومًا متعمدًا.

وأضافت سلطة الإطفاء أنها تعمل بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى لتحديد أسباب الانفجار وتقييم مدى تأثيره على سلامة السكان والممتلكات. وقد طلبت من المواطنين توخي الحذر والابتعاد عن مناطق الانفجار لضمان سلامتهم.

رئيس بلدية دير البلح: موجات نزوح وقصف مكثف تعاني منها المنطقة الجنوبية

صرح رئيس بلدية دير البلح لوسائل اعلام عربية بأن المنطقة شهدت أكثر من 13 موجة نزوح من قطاع غزة إلى دير البلح منذ بدء العدوان الإسرائيلي. وأوضح أن القصف المكثف على المنطقة الجنوبية من دير البلح بدأ منذ أمس، وأسفر عن مجزرتين رغم إعلان الاحتلال المنطقة الإنسانية.

وأضاف رئيس البلدية أن القصف ألحق أضراراً جسيمة بخزانات المياه، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة وزيادة تفاقم الأوضاع الإنسانية. وأشار إلى أن تراكم النفايات بسبب القصف يسبب انتشار الأوبئة والأمراض، مما يضيف معاناة إضافية للنازحين.

وأكد رئيس البلدية على أهمية دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى هدنة إنسانية مدتها أسبوع، لتسهيل تطعيم الأطفال ضد فيروس شلل الأطفال. وأوضح أن الموجة الكبيرة من النزوح قد أدت إلى صعوبة في إيجاد أماكن لنصب الخيام، بالإضافة إلى عدم القدرة على تقديم الخدمات للأهالي بسبب تضييقات الاحتلال على الطواقم الإنسانية.

وأشار إلى أن الأوضاع الإنسانية في دير البلح في تدهور مستمر، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإنهاء التصعيد وتقديم الدعم العاجل للمنطقة.