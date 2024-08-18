مسؤول مُقرّب من حزب الله: المُنظمة لن ترد خلال مباحثات قطر

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفاد مسؤول مُقرّب من منظمة حزب الله اللبنانية، ليلة الجمعة، بأنه من غير المتوقع أن يتم تنفيذ الرد على مواقع إسرائيلية خلال القمة في قطر، التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق يتضمن عودة المختطفين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة .

وقال المسؤول لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن المنظمة لا تريد أن يُنظر إليها على أنها من أحبطت أو عطلت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وحسب قوله فإن "الرد يمكن أن ينتظر، فهو ليس عاجلا وليس له سقف زمني".

ومن جانبها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مصدر أميركي قوله إن البيت الأبيض ووزارة الخارجية يعرفان جيدًّا المعلومات الاستخباراتية التي تصلهم، بأن حزب الله وإيران يريدان الرد، والانتقام، ليس عبر استعراض للقوّة، وبالتأكيد ليس عبر إطلاق صواريخ يتّضح أنها بلا فائدة وتثبت التفوق العسكري والإقليمي الإسرائيلي، مضيفًا، "يريدان القتل ويصرّان على القتل".

المصدر : وكالات