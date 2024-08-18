إخماد حرائق الغابات في أزمير بعد انتقالها لعدة مناطق



محمد اسماعيل - القاهرة - أزمير - (د ب أ)

ذكر وزير الزراعة التركي، إبراهيم يوماكلي، اليوم الأحد، أن رجال الإطفاء مازالوا يحاولون إخماد العديد من حرائق الغابات، لكنهم تمكنوا من السيطرة على حريق ضخم، على مشارف أزمير.

وأضاف الوزير أن عملية إزمير مستمرة، بعد أن عرقلت رياح قوية جهود إخماد الحرائق، وهددت الحرائق مناطق سكنية في منطقة "كارشياكا".

وطبقا لأرقام رسمية، فقد دمرت الحرائق في أزمير 1600 هكتار من الأراضي وألحقت أضرارا بـ 43 منزلا وأصيب أكثر من 20 شخصا.

وقال يوماكلي إن العديد من الحرائق تشتعل بقوة في تركيا.

وذكر الجيش أن 15 مروحية تشارك في جهود إطفاء الحرائق.

وكانت تقارير قد ذكرت في وقت سابق أن رجال إطفاء، يحاولون إخماد حرائق غابات اليوم الأحد، حيث تعرقل الرياح القوية جهودهم للسيطرة على حريق ضخم، على مشارف مدينة أزمير.

وتمكنت السلطات التركية من إخماد النيران، التي هددت في وقت ما مناطق سكنية في منطقة "كارشياكا"، بفضل جهود حوالي 3000 من أفراد الطوارئ، الذين يكافحون لإخماد النيران في جبل "يامانلار" منذ مساء الخميس الماضي.

وفي منطقة أورلا بمحافظة إزمير، اندلع حريق غابات آخر ، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، وتم إخلاء مستوطنة عطلات تضم 440 منزلا، حسب المحافظ ، سليمان إلبان، طبقا لما ذكرته وكالة الأناضول للأنباء.

وكانت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) قد ذكرت أمس السبت، أنه تم إجلاء حوالي 4000 شخص، في غرب تركيا، إلى مناطق آمنة، فيما تستمر حرائق الغابات في الاشتعال، في أربع مدن وولايات على الأقل.

ونشب إجمالي 131 حريق غابات في أراضي زراعية وغابات في مدن، بما في ذلك إزمير وأيدين وبولو وموجلا ومانيسا، خلال الأسبوع الماضي، طبقا لما ذكرته أفاد على موقع التواصل الاجتماعي "إكس.

وتتعرض تركيا لموجة حر خلال الصيف، مما تسبب في حرائق غابات بمختلف أنحاء البلاد.