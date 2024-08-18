بالصور.. محافظ جنوب سيناء يهدي رهبان سانت كاترين مواد غذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، زيارته الأولى لدير سانت كاترين، وذلك على هامش الجولة التفقدية التي قام بها اليوم الأحد، للمدينة لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع التجلي الأعظم استعدادا لافتتاح المرحلة الأولى به.

وكان في استقبال المحافظ لدى وصوله، الأنبا ديمتري داميانوس، رئيس أساقفة سيناء للروم الأرثوذكس ورئيس دير سانت كاترين، ورهبان الدير الذين رحبوا بالزيارة الأولى للمحافظ.

وأهدى المحافظ، رهبان الدير كميات من المواد الغذائية المتنوعة تضمنت" سكر، عدس، زيت، مكرونة، شاي، أرز، بقوليات، سمن".

واستمع المحافظ إلى مطالب واحتياجات رهبان الدير ، مؤكدا على تعاونهم معهم، وحرص القيادة التنفيذية على تلبية مطالبهم، وتقديم كافة نواحي الدعم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح أن دير سانت كاترين يعد أيقونة دينية، وأحد أهم المزارات السياحية ليس بسانت كاترين فقط، ولكن على مستوى محافظة جنوب سيناء، لذا يجري توفير كافة التدابير اللازمة لتأمينه، وتأمين الاحتفالات الخاصة به.

وأشار إلى أن رهبان الدير يعيشون في بلدهم الثاني، كون مصر مهد الديانات السماوية منذ القدم، ويتعايش كافة أطياف المجتمع المصري في تجانس ومحبة، ويظهر ذلك جليا في الأزمات والمواقف العصيبة التي تمر بها مصر.

ومن جانبه، قدم الأنبا ديمتري داميانوس، رئيس دير سانت كاترين، الشكر لمحافظ جنوب سيناء، على الدعم المستمر للرهبان والراهبات، وتوفير كل الإمكانيات للدير.

رافق المحافظ خلال الزيارة، الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، واللواء طلعت العناني، مستشار المحافظ لمشروع التجلي، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.