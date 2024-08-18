بالصور.. محافظ القليوبية يحيل مسئولي الحملة الميكانيكية بالقناطر للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة بمدينة القناطر الخيرية لتفقد عدد من المشروعات، ومنها منظومة النظافة والاشغالات والحملة الميكانيكية للوقوف على حالة المعدات وصلاحياتها.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال مشروع إنشاء السوق الحضاري لمدينة القناطر الخيرية والمقرر إنشاء 147 باكية مساحتها 3 متر لتسكين جميع الباعة الجائلين بسوق الثلاثاء وشارع الحرية بالمدينة، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية والعمل على تيسير الحركة المرورية بشوارع المدينة واستعادة المظهر الحضاري لمدينة القناطر الخيرية السياحية.

وخلال الجولة وجه عطية، بدفع الأعمال لتسليم المشروع وافتتاحه بالعيد القومي للمحافظة حيث يتم تركيب التندات وجاري أعمال السيراميك وتمهيد الموقع العام حيث تم إنشاء عدد 120 محل وجاري إنشاء 27 آخرين وسيتم الانتهاء من المشروع وتسليمه بالكامل، حيث أكد المحافظ على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال إنشاء المشروع وفقاً للمواصفات المحددة، مع مراعاة جودة التنفيذ.

وأكد عطية، أن المشروع يهدف إلى الارتقاء بالشكل الحضاري للمدينة وخلق فرص عمل للشباب والقضاء على الظواهر العشوائية وتوفير بيئة مناسبة للتسوق للمواطنين.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد شارع سوق الثلاثاء بالقناطر الخيرية حيث شن حملة إشغالات على المحال المخالفة والتي تعتدي على الطريق العام بافتراش الأرصفة وعمل تندات مخالفة حيث جرى ازالة الباعة الجائلين بالشارع، وجرى تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما شدد المحافظ، على مدير الإشغالات بالقناطر الخيرية بضرورة التواجد بالشارع على مدار الساعة ومنع أي إشغالات وتعديات مؤكدا أنه سيتم تفعيل سياسة الثواب والعقاب من أجل صالح العمل.

وخلال جولة أمر محافظ القليوبية بتحويل مسئولي الحملة الميكانيكية إلى التحقيق واتخاذ أقصى العقوبات تجاههم لعدم انتظام حركة العمل بالجراج ووجود سيارات كثيرة متهالكة وتدني مستوى صيانة السيارات.

وشملت جولة المرور على مشروع إنشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة لمدينتي القناطر الخيرية وقليوب لحل مشكلة القمامة بالمدينتين، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بمستوى النظافة بالمحافظة وإنشاء محطات وسيطة لجمع القمامة وفرزها بجميع مدن المحافظة، وتفقد خطة الرصف الجاري تنفيذها بالمدينة.

وخلال الجولة تفقد مشتملات المحطة حيث جرى الانتهاء من إنشاء الجمالون الحديدي وإنشاء المطالع والمنازل الخاصة بالمحطة كما جرى الانتهاء من المباني الإدارية الخاصة بالمحطة، وجرى الانتهاء من تشطيبها والتي تتكون من ثلاث غرف للصيانة وغرفة للجراج وغرفتين للقائمين على تشغيل المحطة كما تم الانتهاء من تركيب الميزان الباسكول الالكتروني وإنشاء منظومة إلكترونية له تقوم باحتساب كميات القمامة المتولدة يوميا.

وأكد المحافظ أن المحطة الوسيطة تقام على مساحة 4.5 فدان وتستوعب 10 آلاف طن يوميا. وسيتم إنشاء خط فرز بالمحطة سيقلل عملية نقل القمامة بنسبة 40% وتم إسناد الأعمال إلى إحدى الشركات وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع 40 مليون جنيه، وتخدم المحطة مدينتي القناطر الخيرية وقليوب وسيتم دعم المحطة بالمعدات اللازمة للتشغيل بالتنسيق مع وزارة البيئة ومن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وأكد "عطية"، على حرص المحافظة على الارتقاء بمنظومة النظافة من خلال إنشاء المحطات الوسيطة التي تسهم بشكل كبير في القضاء على تراكمات القمامة بالشوارع لحين نقلها إلى المدافن العمومية.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد كورنيش القناطر الخيرية حيث وجه عطيه بازالة عدد من الاكشاك المخالفة وتشكيل لجنة لمراجعة تراخيص الإنشاءات الموجودة علي جانبي النيل بالتنسيق مع مديرية الري مؤكدا أنه لن يسمح بأي اشغالات.

جاءت الجولة بحضور اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام والمهندس علي عودة مدير مديرية الإسكان والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات والاستاذ حنفي موسي نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية.