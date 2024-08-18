محافظ بني سويف: وقف صرف الأسمدة والمقررات التموينية للمتعدين على الأراضي الزراعية -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

وجه الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، مسؤولي قطاع الزراعة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لوقف صرف الأسمدة للمزارعين وأصحاب الحيازات ممن يثبت تعديهم على الأراضي الزراعية، والتنسيق مع التموين لوقف الدعم سواء خبز أو مقررات تموينية، مع التأكيد على إعادة زراعة المساحات التي جرى إزالة التعديات عليها، وعدم تبويرها لتلافي أية محاولة لتكرار التعدي عليها مجدداً.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها بمركز بني سويف، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، و أملاك الدولة، ضمن سلسلة الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة لمواجهة البناء المخالف والتعدي على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

وتابع المحافظ، أعمال الإزالة والتي شملت حالات صادر بشأنها قرارات إزالة وحالات تعدِ في المهد على أراض زراعية، ومبانِ متناثرة غير مكتملة وغير مسكونة، ومساحات تابعة لولاية بعض الجهات منها الري، والصرف، وأملاك الدولة، ذلك وسط تأمين وتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية، وشركات المرافق المعنية.

كما كلف مسئولى الوحدة المحلية، والمتغيرات المكانية، باستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات غير قانونية، أو حالات تعد جديدة، والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدٍ على الأرض الزراعية، وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من المواطنين، أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية المعنية من رؤساء المدن، ونوابهم، ورؤساء القرى، ومسؤولى المتغيرات المكانية بالوحدات.