بالصور.. محافظ أسوان يتابع جهود تسهيل حركة النقل والتجارة بميناء أرقين البرى

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، من خلال البث المباشر عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، جهود تنظيم تسيير الشاحنات إلى دولة السودان الشقيقة فى الاتجاهين بميناء أرقين .

مؤكداً على أن هذه الجهود تشهد متابعة لحظية من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، والوزراء المختصين بعد حدوث تكدس للشاحنات بميناء أرقين نتيجة الإجراءات التى تم إتخاذها من الجانب السودانى.

وكلف محافظ أسوان، بإيفاد قافلة برئاسة اللواء أيمن الشريف السكرتير العام لميناء أرقين البرى تضم أغذية خفيفة وعصائر ومياه معدنية، لتوزيعها على سائقي الشاحنات وسيارات النقل الثقيل وأتوبيسات الركاب، موجها بعقد اجتماع تنسيقي يضم ممثلى كافة الجهات المعنية بمنظومة حركة النقل والتجارة عبر ميناء أرقين وذلك للعمل على تسهيل حركة الشاحنات والأتوبيسات بداية من تواجدها أمام منطقة كركر، مع تحديد توقيتات التحرك لمنع أى تكدس، والتسهيل لإنهاء إجراءات الدخول إلى الأراضى السودانية.

وأشار إسماعيل كمال، إلى التنسيق بالتوازى لإيفاد قافلة طبية لتقديم كافة أنواع الرعاية الصحية بأعلى مستوى لجميع السائقين، وهو الذى يتكامل مع توافر سيارة إسعاف بميناء أرقين للتعامل مع أى حالات طارئة.