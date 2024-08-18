صلاح دياب: فكرت في الاستثمار في الأموال الساخنة لكن ليس لدي دولارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

يرى صلاح دياب رجل الأعمال المصري أن جذب مصر للأموال الساخنة بشدة خلال الفترة الراهنة يرجع إلى أن الأجانب يأتون بدولار ثم يبيعونه- لشراء جنيه مصري للاستثمار في أذون الخزانة- للحصول على فائدة مرتفعة تصل إلى 30% مقابل عائد 5% و6% على الدولار في العالم كله.

وأوضح خلال لقائه في برنامج بتوقيت مصر على قناة "بي بي سي" مع الإعلامية نسمة السعيد، أن المستثمرين في الأموال الساخنة- الاستثمار الأجنبي غير المباشر- عندهم ميزة عند خروجهم من مصر يحصلون على الدولار مع تحقيقهم أرباح ولذلك رأينا أموال ساخنة خرجت الأيام الحالية.

وأَضاف دياب "فكرت في الاستثمار في الأموال الساخنة لكن لم يكن عندي دولارات، ولا أدري هل سأحصل على نفس شروط الأجانب باسترداد نفس الدولارات في الوقت الذي يريدونه.

الاستثمار الأجنبي غير المباشر أو كما يطلق عليه الأموال الساخنة- في أدوات الدين الحكومية أذون وسندات الخزانة- يعد أحد موارد النقد الأجنبي المتاحة أمام الدول والتي تلجأ له لسد فجوة النقد الأجنبي وتعزيز قيمة عملاتها المحلية.

وعادة يؤثر خروج الأموال الساخنة بشكل جماعي ومفاجئ في أوقات الأزمات على العملة المحلية وزيادة الضغط عليها بما يؤدي إلى تراجعها مقابل الدولار، في حال عدم وجود عرض كافي من النقد الأجنبي، وهو ما مرت به في 2022.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج استثمار أجنبي غير مباشر من مصر بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022 بما أدى إلى تفاقم أزمة النقد الأجنبي قبل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.