شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عصام هلال: مواقع الإنترنت أصبحت بيئة خصبة لاستغلال الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، الحملة التي أطلقها الخليج 365 تحت عنوان "احمى طفلك من الإنترنت" مشيدا بالدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسة الخليج 365، خاصة أن هذه الحملة تتسق مع جهود الدولة المصرية حيث أن الاهتمام بالنشء خطوة مهمة للوصول إلي مستهدفات الدولة من أجل بناء الإنسان المصرى.

وأكد "هلال" خلال تصريحه لـ ”الخليج 365” أن مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى تعتبر من الوسائل المستخدمة لنقل المعلومات المضللة وخطاب الكراهية فضلا عن كونها تُشكل بيئة خصبة لاستغلال الأطفال، وهو ما رأيناه في جرائم عديدة انتشرت مؤخرا بين الأطفال والقصر حيث أصبح الاتصال بالضحايا المحتملة ومشاركة الصور وتشجيع الآخرين على ارتكاب الجرائم في متناول مرتكبي الجرائم الجنسية للأطفال اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وأشار إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع بداية من الأسرة مرورا بالمدرسة ومنظمات المجتمع المدنى وغيرها من أجل التوعية والتصدى لمخاطر الإنترنت على الأطفال وبحث سبل الرقابة على المحتوى المقدم للأطفال حتى لا يقع الطفل المصري فريسة لأي أفكار لا تتناسب مع مجتمعنا وثقافتنا.