شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالتحالف الوطنى: 1440 مستفيدا بخدمات مختلفة اليوم فى إطار حملة إيد واحدة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 أغسطس 2024 04:11 م

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفي إطار تنفيذ حملة "ايد واحدة"، تجوب جمعية الأورمان محافظات مصر لتحقيق أهداف حملة "ايد واحدة"، حيث قامت المؤسسة بتنفيذ العديد من الأنشطة على التوازي في أربع محافظات، ففي محافظة الفيوم قامت الجمعية باعمار 290 منزل بإدخال وصلات المياه لهم بمقدار استفادة ل 290 أسرة.

وفي محافظتي بني سويف والمنيا قامت الجمعية بعمل قافلة طبية خدمت 550 مستفيد في قرى (طمبو ونزلة جلف مركز بني مزار) في المنيا، وقرى (الجهود والفشن مركز الفشن) في بني سويف.

وآخر محطات جمعية الأورمان كانت في محافظة كفر الشيخ بمعرض ملابس في قرى مركز الحامول بأجمالي عدد مستفيدين 600 أسرة.

لتصل جمعية الأورمان إلى 1440 مستفيد بخدمات مختلفة خلال اليوم سعيًا منها لتحقيق تكامل في الأنشطة الخيرية المقدمة ضمن حملة "ايد واحدة" والتي من المفترض أن تخدم مليون ونصف المليون مواطن.



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