شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تطالب بوضع استراتيجية شاملة لمواجهة الإنترنت: يمثل خطورة على الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

ثمنت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، الحملة التي أطلقها الخليج 365 تحت عنوان "احمى طفلك من الإنترنت"، مشددة على أهمية فتح هذا الملف خاصة وسط انتشار الجرائم الإلكترونية بين الأطفال والشباب خلال الفترة الحالية.

وأكدت عضو مجلس النواب خلال تصريحها لـ ”الخليج 365”، أن للإنترنت مخاطر كثيرة ولكن في ذات الوقت له إيجابيات وفى ظل عصر التكنولوجيا والتطور الرهيب لا يمكننا منع أطفالنا من استخدامه، ولكن على الأسرة عامل كبيرة في التصدي لهذه الأزمة من خلال الرقابة المستمرة على أنشطة أبنائهم في مواقع الإنترنت.

وأشارت إلى ضرورة وضع استراتيجية شاملة بشأن الدور التوعوى لمؤسسات الدولة الإعلامية والثقافية بمخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية للأطفال، عبر حجب أى مواقع أو تطبيقات ضارة وتوفير بيئة إلكترونية آمنة للأطفال، وتعزيز الممارسات الأمثل للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت إن الإنترنت عالم مفتوح، بلا رقيب أو قيود وكل منهم يفعل به ما يشاء وهو ما يمثل خطورة كبير على الأطفال والمراهقين على وجه الخصوص ولا يسلم البعض منهم من مخاطر الشبكة العنكبوتية وفى ذات الوقت لا يمكن تجنب إستخدامهم للإنترنت.