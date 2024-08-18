ميقاتي يعلن أن الجزائر قررت تزويد لبنان فورا بكميات من النفط لمساعدته على تجاوز الأزمة الحالية في قطاع الكهرباء

تلقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اتصالا من رئيس وزراء الجزائر السيد نذير العرباوي تم في خلاله بحث العلاقات بين البلدين، وخلال الاتصال عبّر رئيس وزراء الجزائر عن دعم بلاده للبنان ووقوفها الى جانبه. كما ابلغ ميقاتي، انه، بتوجيه من الرئيس الجزائري عبد المجيد تَبُّون، سيتم تزويد لبنان فورا بكميات من النفط لمساعدته على تجاوز الازمة الحالية في قطاع الكهرباء.

وقد شكر ميقاتي الرئيس الجزائري على هذه المبادرة. كما شكر نظيره الجزائري على وقوف الجزائر المستمر الى جانب لبنان في المجالات كافة.