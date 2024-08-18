نتانياهو: نخوض مفاوضات معقدة وهناك أشياء يمكننا أن نكون مرنين بشأنها وأخرى لا يمكننا

اشار مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى ان إسرائيل تخوض مفاوضات معقدة لإعادة الاسرى، وهناك أشياء يمكننا أن نكون مرنين بشأنها وأخرى لا يمكننا فيها ذلك.

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