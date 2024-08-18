حزب الله: استهداف ثكنة زرعيت وثكنة بيت هلل وموقع المالكية والتجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شبعا، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 18-8-2024 مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصليات من صواريخ الكاتيوشا.
كما اعلن بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:10 من يوم الأحد 18-8-2024 ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة.
وفي بيان اخر، اعلن بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:30 من ظهر يوم الأحد 18-8-2024 التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.
كما اعلن بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:45 من ظهر يوم الأحد 18-8-2024 موقع المالكية بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.
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