الولايات المتحدة: الانتخابات البلدية فرصة الشعب الليبي لاختيار قادته المحليين

ياسر رشاد - القاهرة - قال القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيريمي برنت إن انتخابات المجالس البلدية المقبلة في البلاد، فرصة مهمة للشعب الليبي لاختيار قادته المحليين، وتعزيز الحكم البلدي المسئول في جميع مناطق ليبيا.

وأوضح برنت - في تدوينة على منصة إكس عقب لقاء وصفه بالمثمر مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، الدكتور عماد السايح أوردها تلفزيون الوسط الليبي اليوم الأحد "ناقشنا سبل تعزيز الدعم الفني الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للمفوضية، بالإضافة إلى التقدم الذي أحرزته المفوضية في التحضير لإجراء الانتخابات البلدية في ليبيا".

يذكر أن عملية الترشح لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى) انطلقت في وقت سابق اليوم /الأحد/، بينما خصصت المفوضية رابطا على موقعها الإلكتروني، للتحقق من تزكية الراغبين في الترشح، ووصل عدد المسجلين بمنظومة ناخبي المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية إلى 210 آلاف و545 ناخبا.