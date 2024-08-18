السلطات الإيطالية تنقذ 57 مهاجرا غير شرعي في البحر المتوسط

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات الإيطالية وصول سفينة "جيو بارنتس" التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود اليوم الأحد إلى ميناء ليفورنو الإيطالي، وعلى متنها 57 مهاجرا غير شرعي بينهم قاصرين.

وأوضحت السلطات في مدينة ليفورنو الإيطالية أنه تم القيام بمتابعة عمليات التحقيق لدى وصولهم مسئولين من السلطات البحرية وإنفاذ القانون والحماية المدنية لإدارة إنزال المهاجرين بطريقة آمنة.

كما تضمنت الإجراءات تقديم المساعدة الصحية وإجراء فحوصات للمهاجرين لتحديد أي أمراض أو حالات سريرية تتطلب تدخلات فورية.

وكان المهاجرين على متن زورق في مياه البحر الأبيض المتوسط، وانقذتهم السفينة التابعة للمنظمة غير الحكومية.