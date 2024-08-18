شكرا لقرائتكم خبر عن عضو كتلة الحوار: مشروع قائد استراتيجي يسعى لتوعية أطفالنا بمخاطر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت كتلة الحوار، مشروع "قائد استراتيجي" ويهدف لتعزيز قدرات الشباب وإكسابهم العديد من المهارات الحياتية والتوعية أيضا ببعض الملفات التي تستهدف أولادنا وشبابنا مثل حروب الجيل الرابع.

وقالت نرمين ميشيل عضو مجلس أمناء كتلة الحوار ورئيس لجنة التواصل المجتمعي المركزية إن مواجهة مخاطر الابتزاز الإلكتروني والألعاب الخطرة التي هدفها هدم عقول أطفالنا من خلال حروب مفتعلة لإنهاء أجيال، لا تختلف عن حروب الرصاص والبرود كثيرآ، لذلك يجب توعية الأسر على نطاق واسع وفي كل المحافظات.

وأشارت عضو مجلس أمناء كتلة الحوار إلى أنه يجب على المجتمع بكل طوائفه سواء السياسية أو المجتمعية أن يتصدى لهذا الخطر، الذي يتسبب في إنهاء حياة بنات بريئة لتخوفهن من فضيحة مفتعلة لمجرد رفضهن تجاوز من حاول استخدام وسائل التواصل الاجتماعى لأغراض سيئة أو اللعب بهم وبولادنا.

وأكد أمير سمير عضو التواصل المجتمعى بكتلة الحوار أن كل ما يتعرض له أولادنا هو حرب إلكترونية واضحة وممنهجة للسيطرة على عقولهم، فسلامة ووحدة المجتمع المصرى الهدف الرئيسى التي نعمل عليه لكى نصنع حائط صد لاى أختراقات عقلية من خلا التنمية والوعى الدائم.