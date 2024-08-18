حزب الله: استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة شتولا والتجهيزات التجسسية في موقع مسكاف عام

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (18:50) من بعد ظهر يوم الأحد 18-8-2024 التجهيزات التجسسية في موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة مما أدى إلى تدميرها.

كما اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة عيتا الشعب، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 18-8-2024 مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة.