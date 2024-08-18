بلينكن يصل إلى تل أبيب من أجل اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم إلى تل أبيب في زيارة تهدف إلى تكثيف الضغوط الدبلوماسية من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة الأسبوع المقبل ينهي إراقة الدماء المستمرة منذ أشهر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".
واوضح مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للصحفيين في تصريحات خلال الرحلة إلى تل أبيب، إن المحادثات للتوصل إلى اتفاق للهدنة وإعادة الاسرى في غزة وصلت الآن إلى "نقطة تحول"، مضيفا أن بلينكن سيؤكد لجميع الأطراف أهمية التوصل إلى هذا الاتفاق. وقال "نعتقد أن هذا التوقيت حرج".
ومن المقرر أن يتوجه بلينكن بعد زيارته لإسرائيل إلى مصر ضمن جولة في الشرق الأوسط.
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