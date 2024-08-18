وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان التطورات في المنطقة

تلقّى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وتم خلال الاتصال بحث التطورات التي تشهدها المنطقة، ومنها جهود إنهاء الحرب على قطاع غزة، والمستجدات في السودان واليمن.