جريح في حادث صدم دراجة نارية على الكورنيش البحر في صيدا

صدمت سيارة دراجة نارية عند الكورنيش البحري لمدينة صيدا. وقد أدى الحادث إلى جرح سائق الدراجة ص.ط. من مواليد 2010. وقد جرى إسعافه عبر عناصر فوج الإنقاذ الشعبي، ونقل إلى مستشفى الهمشري لتلقي العلاج.

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