وسائل إعلام إسرائيلية: الشرطة والشاباك يحققان في خلفية تفجير شاحنة بتل أبيب واحتمال أن يكون عملية تخريبية

اشارت وسائل إعلام إسرائيلية الى ان الشرطة والشاباك يحققان في خلفية تفجير شاحنة بتل أبيب، واحتمال أن يكون عملية تخريبية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بان تفجير الشاحنة أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح متوسطة.

بدورها، اشارت القناة 7 الإسرائيلية الى ان الشرطة الإسرائيلية لا تستبعد أن يكون انفجار الشاحنة الذي قتل فيه إسرائيلي في تل أبيب جرى بدوافع قومية.