قضايا رئيسية تبين تناقضات هاريس وترمب

تباينت الطرق التي يسعى لها كل من المرشحين في الرئاسة الأمريكية في حملات التصويت، حيث حلت نائبة الرئيس كامالا هاريس محل الرئيس جو بايدن على رأس قائمة المرشحين للرئاسة، لكن شعار حملته «إنهاء المهمة» لا يزال ينطبق إلى حد كبير على أهدافها السياسية الرئيسية. وهي تعد بمواصلة الكثير مما كان بايدن يفعله خلال السنوات الأربع الماضية إذا تم انتخابها لأربع سنوات أخرى.

من جانبه، يتوق الرئيس السابق دونالد ترمب إلى العودة إلى البيت الأبيض وتحقيق ما لم ينجح في تحقيقه خلال ولايته الأولى.

فيما يلي مواقف كل مرشح بشأن عدد من القضايا الرئيسية:

المناخ/الطاقة

هاريس

بصفتها عضوًا في مجلس الشيوخ من كاليفورنيا، كانت نائبة الرئيس من أوائل الرعاة للصفقة الخضراء الجديدة، وهي سلسلة شاملة من المقترحات تهدف إلى نقل الولايات المتحدة بسرعة إلى الطاقة الخضراء الكاملة التي يدعمها الجناح الأكثر تقدمية في الحزب الديمقراطي. كما قالت هاريس خلال حملتها الرئاسية القصيرة الأمد لعام 2020 إنها عارضت الحفر البحري للنفط والتكسير الهيدروليكي. ولكن خلال ثلاث سنوات ونصف من عملها كنائبة للرئيس، تبنت هاريس مواقف أكثر اعتدالًا، وركزت بدلاً من ذلك على تنفيذ أحكام المناخ في قانون خفض التضخم لإدارة بايدن.

ترمب

شعاره لواحدة من أهم أولويات سياسته: «الحفر، يا صغيري، الحفر». يقول ترمب، الذي وصف في الماضي تغير المناخ بأنه «خدعة» ويكن ازدراءً خاصًا لطاقة الرياح، إن هدفه هو أن تمتلك الولايات المتحدة أرخص طاقة وكهرباء في العالم. وسيزيد من حفر النفط على الأراضي العامة، ويقدم إعفاءات ضريبية لمنتجي النفط والغاز والفحم، ويسرع الموافقة على خطوط أنابيب الغاز الطبيعي، ويتراجع عن الجهود العدوانية لإدارة بايدن لحمل الناس على التحول إلى السيارات الكهربائية، والتي يجادل بأنها لها مكان ولكن لا ينبغي فرضها على المستهلكين.

الديمقراطية/سيادة القانون

هاريس

مثل بايدن، شجبت ترمب باعتباره تهديدًا للديمقراطية في البلاد. ولكن في مهاجمة خصمها، استندت نائبة الرئيس بشكل أكبر إلى خلفيتها الشخصية كمدعية عامة وقارنت ذلك بإدانة ترمب بارتكاب 34 تهمة جنائية في قضية أموال سرية في نيويورك، وإدانته بممارسات تجارية احتيالية وإساءة جنسية في محكمة مدنية.

ترمب

بعد رفضه قبول خسارته أمام بايدن في عام 2020، لم يلتزم بقبول النتائج هذه المرة. لقد وعد مرارًا وتكرارًا بالعفو عن المتهمين في 6 يناير المسجونين بتهمة الاعتداء على ضباط الشرطة وجرائم أخرى أثناء الهجوم على الكابيتول. كما تعهد بإصلاح وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي «من الألف إلى الياء»، بعد أن شعر بالاستياء من التهم الجنائية التي وجهتها الوزارة إليه. ووعد بنشر الحرس الوطني في مدن مثل شيكاغو التي تكافح الجرائم العنيفة، واستجابة للاحتجاجات، وتعهد أيضًا بتعيين مدعٍ عام خاص لملاحقة بايدن.

الحكومة الفيدرالية

هاريس

مثل بايدن، خاضت هاريس حملة شرسة ضد «مشروع 2025»، وهي خطة وضعها المحافظون البارزون للتحرك بأسرع ما يمكن لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية بشكل كبير ودفعها إلى اليمين إذا فاز ترمب بالبيت الأبيض. وهي أيضًا جزء من إدارة تتخذ بالفعل خطوات لجعل من الصعب حدوث أي عمليات طرد جماعية لموظفي الخدمة المدنية.

ترمب

سعى الرئيس السابق إلى إبعاد نفسه عن «مشروع 2025»، على الرغم من علاقاته الوثيقة بالعديد من مهندسيه الرئيسيين. ومع ذلك، فقد تعهد بإصلاح البيروقراطية الفيدرالية، التي طالما ألقى باللوم عليها في عرقلة أجندته في فترة ولايته الأولى، قائلاً: «سأمحو الدولة العميقة تمامًا». يخطط الرئيس السابق لإعادة إصدار أمر الجدول F الذي يجرد الخدمة المدنية من الحماية.

الهجرة

هاريس

في محاولة لنزع فتيل خط الهجوم السياسي للحزب الجمهوري، تحدثت نائبة الرئيس عن تجربتها كمدعية عامة لولاية كاليفورنيا، قائلة إنها سارت في أنفاق تهريب المخدرات ونجحت في مقاضاة العصابات التي نقلت المخدرات والبشر عبر الحدود. في وقت مبكر من ولايته، جعل بايدن هاريس الشخص الرئيسي في إدارته بشأن الأسباب الجذرية للهجرة. يلقي ترمب وكبار الجمهوريين الآن باللوم على هاريس في موقف على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك يقولون إنه خارج عن السيطرة بسبب سياسات كانت متساهلة للغاية.

ترمب

وعد الرئيس السابق بتنفيذ أكبر عملية ترحيل محلية في تاريخ الولايات المتحدة - وهي العملية التي قد تشمل معسكرات الاعتقال والحرس الوطني. كما سيعيد السياسات التي وضعها خلال ولايته الأولى، مثل برنامج البقاء في المكسيك والعنوان 42، الذي فرض قيودًا على المهاجرين لأسباب تتعلق بالصحة العامة. كما سيعمل على إحياء وتوسيع حظر السفر الذي استهدف في الأصل المواطنين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة.

الناتو/أوكرانيا

هاريس

لم تحدد نائبة الرئيس بعد كيف قد تختلف مواقفها بشأن حرب روسيا مع أوكرانيا عن مواقف بايدن، بخلاف الإشادة بجهود الرئيس لإعادة بناء التحالفات التي تفككت بسبب ترمب، وخاصة حلف شمال الأطلسي، وهو حصن حاسم ضد العدوان الروسي.

ترمب

لقد اعترض الرئيس السابق مرارا وتكرارا على المساعدات الأمريكية لأوكرانيا ويقول إنه سيستمر في «إعادة تقييم جوهري» لمهمة وهدف حلف شمال الأطلسي إذا عاد إلى منصبه. وقد زعم، دون تفسير، أنه سيكون قادرا على إنهاء الحرب قبل تنصيبه من خلال جلب كلا الجانبين إلى طاولة المفاوضات.