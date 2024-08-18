واقعة استثنائية.. سيدة تضع مولودين توأم داخل سيارة إسعاف في بني سويف



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

شهدت قرية الحمام التابعة لمركز ناصر بمحافظة بني سويف، واقعة فريدة، بولادة سيدة لمولودين توأم داخل سيارة الإسعاف.

وقالت هيئة الإسعاف في بيان: "مع نسمات الصباح الأولى وفي تمام الساعة 9 صباحاً وعبر خطنا الساخن 123 تلقينا استغاثة من سيدة تقطن بقرية الحمام بمحافظة بني سويف، داهمتها آلام المخاض بشكل مفاجئ، لتنساب البيانات مباشرة من غرف القيادة والتحكم عبر أجهزة اللاسلكي إلى الزميلين بلال عيد، وسيد مصطفى، طاقم سيارة الإسعاف والتي تتبع تمركز حياة كريمة الإسعافي بقرية الحمام".

وأضافت الهيئة: "انطلقت سيارتنا الإسعافية لتشق بصوتها المميز ذلك الهدوء الصباحي الذي يسود القرية، في رحلة قصيرة استغرقت 8 دقائق فقط، لتعلن عن وصولها لموقع الاستغاثة، ليتبعه مباشرة إسراع طاقمنا الإسعافي صوب باب المنزل وقبل أن يطرقوا باب المنزل، اندفعت السيدة صاحبة الاستغاثة وقد حملها أهلها صوب سيارة الإسعاف، ليسرع المسعف بتهدئتهم وطمأنتهم، وعلى الفور أسرع الزميل سيد مصطفى ليمسك بمقود سيارة الإسعاف مسرعاً صوب مستشفى الجامعة ببني سويف، وفي كابينة سيارة الإسعاف والمخصصة كوحدة عناية مركزة سارع المسعف بلال عيد، بتركيب جهاز قياس العلامات الحيوية (Monitor)، وما هي إلا لحظات حتى بدأت السيدة في وضع مولودها بشكل عاجل".

وتابع البيان: "على الفور بدأ المسعف في توجيه الأم وإرشادها للولادة بشكل طبيعي، و-بالفعل- تمكنت السيدة من وضع مولودها، وسارع المسعف بلال عيد الذي بلغ عقده الخامس من العمر بقطع الحبل السري للطفل، وتحفيز الطفل وتجفيفه والتأكد من سلامة علاماته الحيوية،".

وأوضحت الهيئة أن السيدة أبلغت المسعف بأنها حامل بطفلين توأم، ليضع المولود الأول بيد جدته، ويبدأ الجولة الثانية بذات الوتيرة وبنفس الخطوات، لتضع السيدة مولودها الثاني وهو في كامل صحته.

وما هي إلا دقائق حتى وصلت سيارة الإسعاف إلى استقبال مستشفى الجامعة ببني سويف.

يقول المسعف بلال عيد: "بلغت عامي الثالث والخمسين، وأدرك جيداً أن عملي رسالة قبل أن يكون وظيفة، يكفني تلك الدعوات التي تنهال علي عقب مشاركتي في إغاثة مصاب أو مريض، عايشت مئات الوقائع الإسعافية، لكن ولادة توأم هي واقعة استثنائية، السيدة وضعت صبياً وفتاة".