جثتان و3 مصابين في حادث مروع أمام مطار سفنكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لاستخراج جثتين من داخل سيارة ملاكي إثر اصطدامها بأخرى أمام مطار سفنكس بأكتوبر مساء الاحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا أمام المطار.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارتين ملاكي بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، مما أسفر عن حالتي وفاة و3 مصابين.

تم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة.