"الرد قادم والقرار حاسم".. الحوثيون يتوعدون إسرائيل بـ"محور القدس" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نشر الإعلام الحربي التابع لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، اليوم الأحد، مقطع فيديو، يتوعدون فيه إسرائيل بالرد على هجماتها التي طالت اليمن ولبنان وإيران.

وقال زعيم جماعة الحوثيين، إن "هذا التصعيد الذي أكد كل المحور (محور القدس) أنه لا بد من الرد عليه"، مؤكدا ، "الرد قادم والقرار حاسم ولا تراجع عنه أبدا".

وأضاف الحوثي، أن، "الرد واجب إيماني وأخلاقي وإنساني، وهو التزام صادق من صادقين (في إشارة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله) جُرّبوا في صدقهم بالقول والفعل".

وأوضح الحوثي، أن التأخير في الرد على إسرائيل، هو في سياق عملي وبقصد أن يكون "موجعا للعدو".

وخلال الفيديو، ظهر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وكذلك زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي.

وأظهر الفيديو عمليات إطلاق صواريخ، وتحركات لمنصات إطلاق صواريخ بالستية داخل الأنفاق التي لم تُوضَّح تبعيتها، بالإضافة إلى تدريبات لمحور المقاومة الموالي لإيران (حزب الله والحوثيين).