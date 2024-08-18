نائب وزير التعليم: النظام الجديد للثانوية سيقضي على ظاهرة السناتر والدروس الخصوصية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، موقف السناتر والدروس الخصوصية؛ تزامنا مع تغيير نظام الثانوية العامة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: "ملعمي الدروس الخصوصية لا يفيدون الطالب من الناحية التعليمية لأن أغلبهم غير متخصصين تربويا، وعلينا تطوير المعلم من كل النواحي، وبالنظام الجديد للثانوية سنقضي على ظاهرة السناتر التعليمية والدروس الخصوصية".

وقال نائب وزير التعليم إننا لم نلغي الفلسفة وإنما ندرس المنهج في الصف الأول بشكل مكثف سواء للقسم العلمي والأدبي، ومواد العلوم المتكاملة (كيمياء – فيزياء – أحياء – ديناميكا) تم دمجها بمدلولات علمية قوية كاملة من دون حذف لأي منهج من مواد الثانوية العامة.