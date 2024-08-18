الضحية ابن أخيه والسبب شبشب.. السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بضرب أفضى إلى موت في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة الكبرى، اليوم الأحد، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على المتهم "فراج عبد الحميد" لقتله ابن شقيقته، بعد أن قررت المحكمة تعديل القيد والوصف من القتل العمد إلى الضرب المفضي إلى الموت.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الله عبد الواحد، وعضوية المستشارين محمد عادل شاهين، أحمد زغلول المنوفي، وعمرو جمال، سكرتير الجلسة. وتأتي القضية المقيدة برقم 825 لسنة 2024 كلي شرق طنطا بعد سماع المرافعات وطلبات الدفاع.

بحسب أمر الإحالة، فإن المتهم فراج عبد الحميد نعمان مبروك (محبوس) 35 سنة، عامل، مقيم بشارع أحمد الأقرع المتفرع من شارع الكنيسي بقسم ثالث المحلة الكبرى، قام في يوم 19-1-2024 بقتل ابن شقيقته الطفل عادل ياسر جلال إبراهيم أبو عيانة عمدًا، بدون سبق إصرار أو ترصد، حيث قام بضربه باستخدام "شومة" على رأسه ووجهه، مما أدى إلى إصاباته التي أودت بحياته.

كما تضمن أمر الإحالة أن المتهم كان بحوزته أداة "شومة" بدون مسوغ قانوني، مما يُستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مبرر قانوني.

تعود الواقعة إلى يناير من العام الجاري، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بوقوع جريمة قتل طفل على يد آخر باستخدام "شومة".

تم ضبط المتهم، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي، وحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بندب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

كشفت التحقيقات أن المتهم اعتدى على المجني عليه بعد اتهامه بسرقة شبشب من أمام منزل أحد الجيران. وعند عودة الطفل إلى المنزل، قام المتهم بضربه بوحشية حتى فارق الحياة، ثم جلس مع الجار وتعاطيا مخدر الحشيش بجوار الجثة.