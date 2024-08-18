مجدي الجلاد و زكريا عزمي .. 55 صورة من عزاء رجل الأعمال علاء دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

حرص الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (الخليج 365، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، والدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان عام رئاسة الجمهورية الأسبق، و جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك على تقديم واجب العزاء، في المهندس علاء كامل دياب، عضو مجلس إدارة "المصري اليوم"، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بالجيزة.

كما قدم العزاء الكاتب الصحفي محمد سمير فريد، رئيس التحرير المناوب لمؤسسة "أونا"، والكاتب الصحفي علاء الغطريفي رئيس تحرير المصري اليوم وعمرو موسى وزير الخارجية الأسبق.

وحضر أيضا العزاء، طارق الملا وزير البترول السابق ورجل الأعمال منصور عامر، وسامح شكرى وزير الخارجية السابق، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط السابقة، وخالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري، والمرشح الرئاسي السابق موسى مصطفى موسى، والدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، وعمرو الجارحي، وزير المالية الأسبق.

جاء ذلك وسط حضور كبير من أسرة "دياب" وعلى رأسهم المهندس صلاح دياب، مؤسس "المصري اليوم" ونجله المهندس توفيق دياب؛ لاستقبال المعزيين.

وتوفي المهندس علاء كامل توفيق دياب عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين يوم الخميس الماضي وشيعت الجنازة يوم الجمعة الماضية من مسجد السيدة نفيسة بالخليفة والدفن بمقابر العائلة بمقابر الغفير بصلاح سالم.