تامر أمين عن جدري القردة: لا نريد أن يتكرر نفس سيناريو كورونا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أعرب الإعلامي تامر أمين عن مخاوفه من انتشار فيروس جدري القردة، مؤكدًا أن هناك اتجاهين متناقضين يتم النقاش حولهما بشأن كيفية التعامل مع هذا الفيروس.

وأشار أمين خلال برنامجه "آخر النهار" عبر قناة "النهار"، إلى أن البعض يرى أن التهويل من الوضع الحالي قد يصب في مصلحة شركات الأدوية.

الإعلامي تامر أمين أكد: "لا أريد أن أكون مبالغًا، ولكننا تعبنا من هذه القصة، كنا نأمل أن نتجاوز جائحة كورونا والعزل والكمامات، لكننا نسمع الآن عن جدري القردة، المعلومات التي بدأت تتسرب من المؤسسات الدولية والجهات الطبية تثير القلق، حيث تتشابه مع الأحاديث التي كانت تدور في بداية أزمة كورونا.

وتابع مقدم "آخر النهار" "ربنا يستر، ولا يكون السيناريو نفسه مرة أخرى"، مضيفًا: "هناك مدرستان في التعامل مع هذا الفيروس، الأولى تدعو إلى اتباع البروتوكولات الوقائية اللازمة، والثانية تشكك في جدية الأمر وتعتبره مفتعلًا.

وأضاف: "لقد حذرونا من كورونا، والآن الأمر مضى، من أصيب أصيب، ومن نجا نجا، كما يحدث مع أي مرض. لذا، لا نريد أن يتكرر نفس السيناريو مرة أخرى".