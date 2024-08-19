تامر أمين لعضو اللجنة الأولمبية: "ليه نطلع واحدة حامل في السابع؟".. والأخير يُعلق



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

وجه الإعلامي تامر أمين استفسارًا إلى اللواء شريف القماطي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، حول السماح للاعبة ندى حافظ، لاعبة سلاح السيف بالمشاركة في بعثة مصر بأولمبياد باريس رغم حملها في الشهر السابع.

انتقد أمين خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، تعريض حياة اللاعبة وجنينها للخطر باحتمال التعرض لولادة مبكرة أو مضاعفات صحية خطيرة جراء خوض المنافسة الرياضية وهي في تلك الحالة الحرجة.

وفي المقابل، أوضح اللواء شريف القماطي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، كواليس قرار إدراج اسم اللاعبة ندى حافظ ضمن صفوف البعثة مشيرًا إلى أن طبيب الفريق سمح بمشاركتها بناءً على تقرير موثوق بمدى لياقتها الصحية وحالتها البدنية.

وأكد القماطي على خضوع جميع عناصر البعثة الرياضية الكشف الطبي اللازم للتأكد من جاهزيتهم للمشاركة في المنافسات الرياضية وتمتعهم بصحة جيدة.

وشكك الإعلامي تامر أمين في دقة المعلومات الواردة في التقرير الطبي الخاص بالملاكمة يمنى عياد عقب استبعادها من منافسات أولمبياد باريس بسبب زيادة وزنها، وتعجب من حدوث زيادة مفاجئة بنحو 700 جرام في وزنها قبيل انطلاق المنافسات، وهو ما رد عليه القماطي بالتأكيد على أن تغيرات فسيولوجية تحدث لبعض اللاعبين يمكن أن تتسبب في اكتساب وزن زائد بصورة مؤقتة.