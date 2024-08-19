14 مصابًا في تصادم سيارتين على طريق "نجع حمادي - قنا" الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصيب 14 شخصًا، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق نجع حمادي- قنا الصحراوي الغربي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من هيئة الإسعاف بوقوع الحادث، الذي شمل تصادم سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، أمام المزرعة اليابانية.

أسماء المصابين كالتالي:

عبدالعظيم مطاوع أحمد، 35 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيمن.

أحمد قاعود غراب، 25 عامًا، كدمات وسحجات.

محمد قرشي حسن، 23 عامًا، اشتباه كسر بالكاحل الأيمن.

عبدالمعز مطاوع أيمن، 45 عامًا، جروح متفرقة بالجسم.

محمد عبدالمعز مطاوع، 20 عامًا، جروح متفرقة بالجسم.

علي إمام محمود، 43 عامًا، جروح متفرقة بالجسم.

حمدي محمود أحمد، 38 عامًا، كدمات باليد اليسرى.

محمد أحمد الضوي، 45 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيمن.

محمود النمر محمد، 51 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري.

طلعت محمد وزيري، 38 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج.

قناوي محمد وزيري، 44 عامًا، اشتباه كسر بالكتف.

رفعت بهيج محمد، 42 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج.

خالد أحمد محمد، 35 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.