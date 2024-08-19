الإفتاء تُحذر من عقوق الوالدين وبيان عاقبته في الدنيا والآخرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذرت دار الإفتاء، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من عقوق الوالدين وبيان عاقبته في الدنيا والآخره.

وقالت الافتاء:" نهى الله تعالى عن عقوق الوالدين، وجعل عواقبه شديدةً ووخيمةً؛ ففيه عقوبة في الدُّنيا قبل الآخرة؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «بابانِ مُعجَّلانِ عُقوبتُهما في الدنيا: البَغْيُ، والعقُوقُ" رواه الحاكم.

وأضافت: "وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقوق الوالدين مانعًا من دخول الجنَّة؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «ثلاثةٌ لا ينظرُ اللهُ عزَّ وجلَّ إليهم يومَ القيامةِ: العاقُّ لوالِدَيهِ، والمرأةُ المترجِّلةُ، والدَّيُّوثُ. وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى» رواه النسائي".