بالصور.. رفضوا الحديث عن الدية واكتفوا بتقبل العزاء.. تفاصيل زيارة وفد الزمالك لأسرة ضحية حادث "فتوح"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

كشفت مصادر مطلعة في نادي الزمالك تفاصيل زيارة وفد النادي لأسرة الراحل أحمد الشبكي، ضحية حادث اللاعب أحمد فتوح بالساحل الشمالي.

أوضحت المصادر أن وفد نادي الزمالك، الذي زار منزل أسرة الضحية، كان من المتوقع أن يناقش مسألة الدية خلال الزيارة. إلا أن أحد أفراد الأسرة أكد أن الزيارة تقتصر على تقديم واجب العزاء فقط، دون التطرق إلى أي مسائل أخرى.

وأفادت المصادر أن هناك توافقًا مبدئيًا بين الطرفين على عقد مقابلة أخرى في وقت لاحق، بعد أولى جلسات المحاكمة، لمناقشة إجراءات الدية. كان من المقرر عقد هذه الجلسة الثانية يوم الإثنين، إلا أنها ستؤجل للأسبوع المقبل بسبب تحديد موعد أولى جلسات المحاكمة.

كما أوضحت المصادر أنه لا توجد حتى الآن أي تنازلات رسمية من جانب أسرة الضحية، لكن الأمور تسير في اتجاه المصالحة، دون التطرق إلى تحديد مبلغ الدية أو الإجراءات المتعلقة بها.

في الوقت نفسه، نفت المصادر صحة ما أثير من أنباء عن مبلغ 15 مليون جنيه كدية، مؤكدة أن هذه المعلومات مغلوطة وتؤثر نفسيًا على اللاعب أحمد فتوح في ظل الظروف الحالية.

وقدم وفد من نادي الزمالك مساء الأحد واجب العزاء لأسرة الراحل أحمد الشبكي في الحادث الذي وقع بمدينة العلمين، خلال زيارة أجروها لمدينة الإسكندرية.

ضم الوفد كل من اللاعب محمد عبدالرازق شيكابالا، كابتن الفريق الأول بنادي الزمالك، وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي، وهشام نصر، نائب رئيس النادي، ولاعبو الفريق سيف فاروق جعفر، محمد أشرف روقا، ومصطفى الزناري.

وكان نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب قد نعوا الراحل أحمد الشبكي، الذي توفي إثر حادث ارتكبه أحمد فتوح لاعب الفريق، وتقدموا بالعزاء لأسرة الراحل.

وتنظر محكمة جنايات مطروح، الدائرة الثانية جنايات، محاكمة المتهم أحمد فتوح لاعب الزمالك في جلسة 19 أغسطس الجاري.