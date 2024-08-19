حدث ليلًا| أحدث صور لمشروعات العاصمة الإدارية.. والأوراق المطلوبة لإصدار تراخيص البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأحد على النحو التالي:

بعد إلغاء العقد المشهر.. ننشر المستندات المطلوبة لإصدار تراخيص البناء الجديدة

أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن الأوراق المطلوبة للحصول على تراخيص البناء الجديدة في المدن، وذلك بالتزامن مع التسهيلات الجديدة التي قدمتها الوزارة للمواطنين.

وحددت وزارة التنمية المحلية، المستندات المطلوبة للحصول على تراخيص البناء الجديدة في المدن، على النحو التالي:

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شقق وأبراج وحدائق.. أحدث 30 صورة من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تقدم الأعمال بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وفى مقدمتها، منطقة الأعمال المركزية، والحدائق المركزية "كابيتال بارك"، والحى السكنى الثالث "كابيتال ريزيدنس"، والحى السكنى الخامس "جاردن سيتي الجديدة"، وغيرها من المشروعات التنموية المتنوعة.

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الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل جديدة حول حالة الطقس المتوقعة في مصر خلال الساعات القادمة.

خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "اكسترا نيوز" أشارت غانم إلى أن خبراء الأرصاد يتوقعون أن يكون الجو حاراً ورطباً ليلاً على معظم أنحاء الجمهورية، ومعتدلاً رطباً على الساحل الشمالي للبلاد.

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وفاة والدة الكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق

توفيت اليوم الأحد، السيدة النبوية حسن محمد جبريل، والدة الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق.

وشغل الكاتب الصحفي والمؤرخ حلمي النمنم، العديد من المناصب القيادية داخل وزارة الثقافة وخارجها، من بينها أنه كان نائبًا لرئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2009م، ثم تولى رئاسة هيئة الكتاب، ثم دار الكتب والوثائق القومية، وفي عام ٢٠١٥ حمل حقيبة الثقافة.

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