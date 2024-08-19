الأرصاد تُعلن طقس الاثنين بدرجات الحرارة والظواهر الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الاثنين، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا.

وأضافت الهيئة أنه يوجد شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ورياح معتدلة تنشط أحيانا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأكدت الهيئة أن درجات الحرارة على القاهرة تصل لـ 36 درجة والوجه البحرى 35 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة، بينما تتراوح بين 38 وحتى 43 درجة على المناطق الجنوبية.