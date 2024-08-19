انتهت مناقشته.. وزير العمل: إصدار قانون العمل قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

التقى محمد جبران، وزير العمل؛ بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وفد من مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية ،برئاسة محمد هنو.

وتباحث الجانبان، بحسب بيان "العمل"، مجموعة من الملفات والقضايا التي تخص مجال العمال.

وأكد "جبران"، حرص الدولة المصرية على تشجيع الإستثمار، وتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة لذلك.

وقال وزير العمل: إن الوزارة تعكف على سُرعة إصدار قانون العمل في أقرب وقت بعد الإنتهاء من مناقشته بالتعاون مع جميع شركاء العمل والتنمية ليحقق المزيد من التوزان في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، مؤكدًا على جهود الوزارة في مجال التدريب المهني، وتنفيذ إستراتيجية "التدريب من أجل التشغيل في الداخل والخارج".

وأوضح "الوزير" مقومات "الوزارة" في هذا الشأن مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف والتي تهدف من خلاله إلى صناعة عامل مصري ماهر ومُدرب تتماشى إمكانياته مع إحتياجات سوق العمل.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إلى جهود وزارة العمل خلال الفترة الراهنة في العديد من الملفات، ومنها العمل على تطوير منظومة التدريب المهني طبقًا لإحتياجات السوق، وكذلك ملف شهادات قياس مستوى المهارة، ومزاولة الحرفة بشكل رسمي.

وتطرق رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى جمعية رجال الأعمال ودورها في المجتمع بالعمل في عدد كبير من المحافظات، والتعاون ودعم كافة البرامج والتوجهات بشأن خدمات التوظيف وتأهيل العمالة الفنية والمهنية، من خلال تحسين منظور العمل المهنى، والتعليم المزدوج، وبناء جسور ربط بين أصحاب الأعمال، والباحثين عن العمل بتوفير أعلى جودة من التوظيف الفنى والمهنى، وتنمية وتطوير المنشأت الصغيرة والمتناهية الصغر القائمة، والمعاونة على رفع مستوى الدخل لآصحابها والعاملين معهم وكذلك المساعدة فى تحويل هذه المنشأت من القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمى، والمساهمة بشكل فعال فى خلق فرص عمل جديدة للحد من مشكلة البطالة.