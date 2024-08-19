محافظ دمياط ورئيس شمال الدلتا للكهرباء يوقعان عقد خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح

وقع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط والمهندس محمد أحمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عقد تحصيل رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية أو إحدى هذه الخدمات من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء الخاضعة لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ .

جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والمحاسب رمضان محرز نائب تجاري بالشركة والدكتور محمد حسين رئيس القطاع القانوني و المهندس عماد شطا رئيس قطاع الكهرباء بدمياط.

وأشار محافظ دمياط، إلى أنه بموجب البروتوكول الذي جاء طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١١٤ لسنة ٢٠٢٤، ستتولى شركة توزيع الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة توريد كافة الرسوم المحصلة إلى صندوق النظافة بالمحافظة المنشأ وفقًا للمادة رقم ٣٥ من القانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتنظيم إدارة المخلفات ، حيث أشار أيضًا أنه ووفقًا للقرار فقد تم تحديد خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.

حيث أنه بالنسبة إلى الوحدات السكنية يتم تحصيل رسوم خدمة شهرى من كل وحدة لديها استهلاك كهرباء فيصبح رسم الخدمة الشهرى بالوحدات بالعزب والنجوع ٣ جنيهات ، وبالنسبة للوحدات بالقرى ١٠ جنيهات، وبالمدن ١٥ جنيهاً و بالمدينة عاصمة المحافظة والاحياء ٢٠ جنيهًا.

كما أوضح أنه بالنسبة للوحدات التجارية فقد تم تحديد رسم ٣٠ جنيهًا داخل العزب والنجوع و٤٠ جنيهًا بالقرى و أيضًا ٥٠ جنيهًا بالمدن و ٦٠ جنيهًا بالمدينة عاصمة المحافظة والأحياء.

وأكد الدكتور أيمن الشهابي، أن شركة الكهرباء ستتولى تحصيل المبالغ من المستهلكين على فواتير الكهرباء، مشيرًا إلى أن الاتفاق يأتي في إطار الجهود المبذولة ضمن ملف المخلفات الصلبة وتقديم خدمات متكاملة للمواطنين والحفاظ على البيئة.