"اصطدام متعمد".. التوتر بين الصين والفلبين يصل لـ"سكند توماس" المتنازع عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

حذر خفر السواحل الصيني الفلبين من تحمل "كل العواقب" بعد حادثة اصطدام سفينة تابعة لخفر السواحل الفلبيني بواحدة من السفن الصينية.

أوضح خفر السواحل الصيني أن السفينة الفلبينية "اقتحمت" جزيرة "سكند توماس" المرجانية في بحر الصين الجنوبي -المتنازع عليها بين البلدين- دون إذن، وتجاهلت التحذيرات المتكررة قبل أن تصطدم عمدًا بالسفينة الصينية بـ"طريقة غير مهنية وخطيرة"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وطالبت الصين الفلبين بوقف "الانتهاك والاستفزاز" على الفور، محذرةً من تصاعد التوترات بين البلدين في المنطقة المتنازع عليها.