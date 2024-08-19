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"اصطدام متعمد".. التوتر بين الصين والفلبين يصل لـ"سكند توماس" المتنازع عليها

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

حذر خفر السواحل الصيني الفلبين من تحمل "كل العواقب" بعد حادثة اصطدام سفينة تابعة لخفر السواحل الفلبيني بواحدة من السفن الصينية.

أوضح خفر السواحل الصيني أن السفينة الفلبينية "اقتحمت" جزيرة "سكند توماس" المرجانية في بحر الصين الجنوبي -المتنازع عليها بين البلدين- دون إذن، وتجاهلت التحذيرات المتكررة قبل أن تصطدم عمدًا بالسفينة الصينية بـ"طريقة غير مهنية وخطيرة"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وطالبت الصين الفلبين بوقف "الانتهاك والاستفزاز" على الفور، محذرةً من تصاعد التوترات بين البلدين في المنطقة المتنازع عليها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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