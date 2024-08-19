برلماني: الدولة المصرية تبذل جهوداً مضنية من أجل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبذل جهودًا كبيرة في سبيل دعم القضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، لافتا إلى أن القيادة المصرية تبذل جهودا مضنية من أجل وقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وإبرام صفقة تبادل للأسرى والرهائن، وذلك من خلال التواصل مع كافة الأطراف الدولية الفاعلة لخلق رأي عام عالمي مؤيد لوقف الحرب.

واعتبر "محسب"، المفاوضات التي تجريها مصر بمشاركة قطر والولايات المتحدة الأمريكية من أجل وقف إطلاق النار على غزة، هي الفرصة الأخيرة لحلحة الأزمة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن مصر تحاول التواصل مع كافة الأطراف المعنية من أجل منع التصعيد العسكري في المنطقة، حفاظا على أمن واستقرار المنطقة والعالم، إيمانا منها بأهمية المسار التفاوضي في إيجاد حل للقضية الفلسطينية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية الدور المصري كلاعب رئيسي من أجل دفع مسار التفاوضي،ـ رغم التوترات الإقليمية التي تهدد هذه المفاوضات، مطالبا كافة الأطراف المعنية بتجنيب المنطقة مزيد من التوتر في حال اتساع دائرة الصراع العسكري باندلاع حرب مباشرة بين إسرائيل وإيران وحزب الله، مؤكدا أن هذه حرب حال اندلاعها سيكون له تداعيات سلبية على كافة دول المنطقة والعالم.

وشدد البرلماني، على ضرورة تضافر الجهود لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية، والوصول إلى اتفاق يحقن الدماء ويجنب المنطقة عواقب التصعيد، مطالبا المجتمع الدولى بتحمل مسئوليته في سبيل خفض التصعيد، ومُعالجة جذور هذا النزاع بإقامة الدولة الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين.