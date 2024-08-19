حزب الله: تصدينا لمحاولة تسلل مجموعة من الجنود الإسرائيليين لحرش حدب عيتا واستهدفنا موقع الراهب

اعلن حزب الله في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 18-8-2024 موقع الراهب بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة".
كما اعلن في بيان اخر، أنه "وبعد مراقبة ومتابعة لقوات العدو الإسرائيلي وعند رصد تسلل مجموعة من جنوده إلى حرش حدب عيتا، تصدى لها مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 19-8-2024 واستهدفوها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مما أجبرها على التراجع وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".
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