خفر السواحل الصيني: سفينة فلبينية اصطدمت عمدًا بسفينة صينية بطريقة خطيرة

اعلن خفر السواحل الصيني، أن "سفينة فلبينية دخلت المياه المجاورة لسابينا شول في البحر الجنوبي، دون إذن حكومة بكين"، مشيرًا إلى أنها "اصطدمت عمدًا بسفينة صينية بطريقة خطيرة".

واشار المتحدث باسم خفر السواحل الصيني، جان يو، في بيان نقلته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، الى أن "في الساعة 3:24 صباحًا، تجاهلت سفينة خفر السواحل الفلبينية التحذيرات المتكررة من الجانب الصيني وأبحرت عمدًا بشكل خطير نحو سفينة خفر السواحل الصينية في مهمة إنفاذ القانون البحري، مما تسبب في حدوث خدش". وأضاف أن الجانب الفلبيني يتحمل المسؤولية الكاملة عن الحادث.

وأكد أن "الاستفزازات المتكررة من الجانب الفلبيني انتهكت بشكل خطير سيادة الصين وألحقت الضرر بالسلام والاستقرار في المنطقة. ونحث الفلبين على التوقف فورًا عن مثل هذه الاستفزازات أو تحمل المسؤولية الكاملة عن أي عواقب ناتجة عنها".