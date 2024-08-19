رشقات نارية ثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة للناقورة وجبلي اللبونة والعلام فجرا

افادت الوكالة الوطنية للاعلام، بأن "القوات الاسرائيلية أطلقت ا فجرا، النيران باتجاه الاحراج المتاخمة للخط الأزرق عند أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وجبل العلام. وكثف الطيران الاستطلاعي والمسّير من تحليقه طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، وصولا الى نهر الليطاني. واشارت الى ان "القوات الاسرائيلية أطلقت القنابل المضيئة فوق قرى قضاء صور والساحل البحري".

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