شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد سحب الرماد.. بركان شيفيلوتش في روسيا يعاود النشاط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشط بركان شيفيلوتش في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية مرة أخرى، وشوهدت أعمدة كثيفة من الدخان والرماد فوق البركان منذ صباح يوم الأحد، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الروسية "تاس".

كما جرى رصد تدفقات أولية من الحمم البركانية، وتصاعد عمود من الرماد إلى إرتفاع 8 كيلومترات فوق مستوى سطح البحر، وجرى توجيه شركات الطيران لتجنب المنطقة. سحابة من الرماد ونظرًا إلى أن كامتشاتكا قليلة السكان، لم يتوقع العلماء حدوث مشكلات للسكان.

وتساقطت سحابة خفيفة من الرماد في مستوطنة أوست-كامتشاتسك، وقالت السلطات الروسية للدفاع المدني في بيان: "لكن الروتين اليومي في المستوطنة لم يتأثر بذلك".

ويُعد بركان شيفيلوتش الذي يزيد ارتفاعه على 3000 متر، أحد أكبر البراكين في شبه الجزيرة التي تشتهر بنشاطها الجيولوجي المرتفع.